Окрім того, українців, на жаль, чекають проблеми з опаленням. Наразі Україна робить усе можливе, аби запобігти масштабним проблемам.

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Ми готуємося до цього, але, звичайно, це не на 100%,

– наголосив Вітренко.

Російські окупанти зруйнували приблизно 40% електростанцій. Наразі доводиться оперативно ліквідовувати наслідки. Аби вдалося це зробити, електрику доводиться постійно відключати.

Аби забезпечити роботу енергосистеми, Україна потребує допомоги партнерів.

Зиму назвали останньою зброєю Кремля

У The Times вже назвали майбутню зиму останньою зброєю Кремля. Країна-окупантка вивела з ладу понад 40% енергетичних об'єктів. Росія атакувала населені пункти України ракетами та дронами-камікадзе. Без світла та води тимчасово залишилися понад 1100 українських міст і сіл.

Українців закликали обмежити споживання електроенергії, особливо у години найбільшого навантаження на енергосистему. В Укренерго закликали українців подбати про "теплі шкарпетки, ковдри та обійми для рідних і друзів".

Водночас кожен день наближає Україну до перемоги. В усі міста й села України повернуться безпека та комфорт.

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