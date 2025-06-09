20 000 гривен это сейчас сколько в евро

Курс евро в Украине остается стабильным. С начала июня весомых колебаний не происходило.

Как изменился курс евро сейчас

Официальный курс евро, по состоянию на 9 июня, достиг – 47,27 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс евро в банках таков:

покупка – 47,15 гривны за евро;

продажа – 47,70 гривны за евро.

Несколько изменилась ситуация в обменниках:

покупка – 47,55 гривны за евро;

продажа – 47,70 гривны за евро.

Сколько нужно евро, чтобы получить 20 000 гривен сегодня

чтобы получить 20 000 гривен в банке, нужно примерно – 424 евро;

для того, чтобы выручить 20 000 гривен в обменнике, необходимо ориентировочно – 420 евро.

Обратите внимание! А вот, если вам нужно "сдать" 20 000 гривен, то в банках и обменниках ситуация аналогичная. Вы сможете получить в среднем – 419 евро.