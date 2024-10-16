Что будет с соцвыплатами в 2025 году и хватит ли на них средств

В 2025 году проблем с социальными выплатами не ожидается. Чиновники заверили, что принимают необходимые меры для обеспечения стабильности и своевременного финансирования социальных программ.

Как профинансируют соцвыплаты

Ранее Министерство финансов подчеркнуло, что социальные выплаты будут оставаться одним из приоритетов государственного бюджета.

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Социальная сфера будет полностью профинансирована в 2025 году, наряду с расходами на оборону.

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрено выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки социально уязвимых слоев населения. В частности:

237,9 миллиарда гривен будет направлено в Пенсионный фонд на выплату пенсий, включая индексацию, запланированную на март 2025 года.

будет направлено в Пенсионный фонд на выплату пенсий, включая индексацию, запланированную на март 2025 года. 127,9 миллиардов гривен предназначено для помощи малообеспеченным семьям.

предназначено для помощи малообеспеченным семьям. 42,3 миллиарда гривен будет выделено на покрытие льгот и субсидий для граждан.

Эти меры имеют целью обеспечить социальную поддержку населения в условиях возможных экономических вызовов в следующем году.