10 марта, 22:50
Время есть только до начала апреля: важное предупреждение для пенсионеров

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Пенсионеры должны пройти идентификацию и подтвердить отсутствие выплат от России до 1 апреля 2026 года.
  • Подтверждение можно предоставить онлайн через вебпортал Пенсионного фонда или лично в сервисном центре ПФУ.

Пенсионеры обязаны проходить идентификацию. Иначе они могут потерять выплаты. Успеть завершить этот процесс необходимо было до начала 2026 года.

Почему нет пенсии, несмотря на прохождение идентификации?

Пенсионеры с ВОТ должны предоставить подтверждение об отсутствии выплат от России. Время подачи продлено до 1 апреля 2026, сообщается в постановлении Кабмина от 3 февраля 2026 года №126.

Обратите внимание! Это подтверждение должны предоставлять, как пенсионеры, находящиеся на ВОТ, так и те, что выехали из этих населенных пунктов.

3 февраля 2026 года Правительство приняло решение № 126, которым внесены изменения в предыдущий документ. И теперь пенсионеры, которые прошли видеоидентификацию, имеют срок до 1 апреля текущего года, чтобы сообщить о неполучении средств от государства-агрессора, 
– указывает ПФУ.

Способы, чтобы подтвердить неполучение денег от России есть разные, сообщает Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн, в частности:

  • обратившись лично в сервисный центр ПФУ;
  • с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда.

Как подтвердить неполучение средств от России через ПФУ:

  • авторизуйтесь в веб-портале ПФУ;
  • выберите раздел "Дистанционное информирование";
  • поставьте соответствующую отметку и специалист ПФУ получит уведомление об изменениях.

Что важно знать об идентификации?

  • Идентификация – это обязательная процедура. Благодаря ей, происходит подтверждение, что именно лицо, которому назначаются пенсионные выплаты, их получает. Таким образом ПФУ противодействует мошенничеству.

  • В начале 2026 года лица, которые не прошли идентификацию, автоматически перестали получать выплаты. Исправить эту ситуацию возможно, обратившись в ПФУ.

  • Проходить идентификацию можно онлайн и оффлайн. В частности, через видеоконференцию, в отделении Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ. Также это реально сделать и за рубежом. Для этого необходимо обратиться в дипломатическое учреждение Украины.