Кому следует пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты

Чиновники недавно подтвердили, что пенсионеры, проживающих за рубежом, смогут пройти процедуру физической идентификации в октябре этого года. Этот процесс является важным для подтверждения их права на получение пенсионных выплат.

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Важно! Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, должны проходить обязательную идентификацию. Те, кто не успел сделать это до 31 марта 2024 года, потеряли право на получение выплат.

Впрочем, пенсионные выплаты для пенсионеров, которые не успели пройти процедуру идентификации, будут накапливаться и будут выплачены после прохождения этой процедуры. В случае успешного прохождения идентификации, пенсионные выплаты будут поступать на их текущие банковские счета в Украине.

Идентификацию можно пройти несколькими способами: