Кому слід пройти ідентифікацію, аби не втратити виплати

Урядовці нещодавно підтвердили, що пенсіонери, які проживають за кордоном, зможуть пройти процедуру фізичної ідентифікації у жовтні цього року. Цей процес є важливим для підтвердження їхнього права на отримання пенсійних виплат.

Читайте також: Що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком

Важливо! Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, повинні проходити обов'язкову ідентифікацію. Ті, хто не встиг зробити це до 31 березня 2024 року, втратили право на отримання виплат.

Втім, пенсійні виплати для пенсіонерів, які не встигли пройти процедуру ідентифікації, будуть накопичуватися та будуть виплачені після проходження цієї процедури. У разі успішного проходження ідентифікації, пенсійні виплати надходитимуть на їхні поточні банківські рахунки в Україні.

Ідентифікацію можна пройти кількома способами: