Какие льготы на жилье имеют военнослужащие в Украине

Военнослужащие, участники боевых действий и ветераны войны имеют право на ряд льгот, в частности на пользование жильем, оплату коммунальных услуг и отопления.

Жилищные льготы для военнослужащих

Военнослужащие, которые стали лицами с инвалидностью во время службы, а также их семьи, находящихся на их содержании, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги.

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Для получения этой льготы нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением или подать его онлайн.

Среди доступных жилищных льгот, предусмотрены:

75% скидка на пользование жильем : покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

: покрывает 75% стоимости в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. 75% скидка на оплату коммунальных услуг : это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

: это касается газа, электроэнергии и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд. 75% скидка на топливо: включает жидкое топливо включает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

включает жидкое топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления. Преимущественное пользование всеми услугами связи и установка квартирных телефонов на льготных условиях: включает скидки 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.

Члены семей погибших защитников имеют право на скидки на жилищно-коммунальные услуги, в частности:

50% скидка на коммунальные услуги включает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи.

включает газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи. Бесплатные капитальный и текущий ремонты: покрывают ремонт домов или квартир: покрывают ремонт домов или квартир.

Льготы для УБД

Участники боевых действий имеют возможность:

Вступление в жилищно-строительные и гаражные кооперативы, стоянок и садовых товариществ в первую очередь.

Военные также имеют льготы на: