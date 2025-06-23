Подготовка к зиме в разгаре: успеет ли Украина импортировать достаточно газа
- Украина активно импортирует и закачивает газ в подземные хранилища для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов, с темпами, что в полтора раза выше, чем в прошлом году.
- Для уменьшения зависимости от отдельных источников, Украина диверсифицирует маршруты поставок газа через Трансбалканский коридор и Польшу.
Украинские подземные хранилища заполняют природным газом в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Темпы закачки голубого топлива соответствуют графику.
Как Украина закачивает газ в подземные хранилища
Министерство энергетики Украины вместе с компанией "Нафтогаз Украины" активно закупают импортный газ в период "наиболее приемлемых цен", сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника.
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Темпы закачки сейчас в полтора раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Продолжается достаточно интенсивная работа,
– отметил Колесник.
- Вместе с тем Украина осуществляет диверсификацию маршрутов поставок природного газа – через Трансбалканский коридор и Польшу.
- Минэнерго пытается уменьшить зависимость страны от отдельных источников газоснабжения и усилить ее энергетическую устойчивость.
Важно! Газ собственной добычи, по данным Минэнерго, остается одной из ключевых частей энергетической устойчивости Украины и имеет важное значение для общего баланса топлива.
Как атаки России влияют на подготовку к зиме
По словам заместителя министра энергетики, сейчас принимаются все необходимые шаги, чтобы нормализовать ситуацию в предтопочный осенне-зимний сезон 2025-2026 годов.
- Хотя Россия продолжает многочисленные атаки на газодобывающую инфраструктуру в 2025 году, ситуация контролируется.
- Украинские газовики ремонтируют и восстанавливают поврежденные объекты и принимают все меры, чтобы стабилизировать мощности и создать необходимые резервы.
Стоит знать! Процесс закачки газа в подземные хранилища стартовал 17 апреля. Кроме поставок из Польши, Венгрии и Словакии, также Украина начала импортировать газ по Трансбалканскому маршруту.