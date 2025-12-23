Не все рвут связи с Кремлем: одна из стран Европы заключила газовое соглашение с Россией

Сербия, которая в значительной степени зависит от поставок газа из России, пока не будет искать альтернативные источники. Вместо этого страна подписала еще одно соглашение на импорт российского топлива.

Какое соглашение заключила Сербия с Россией?

Об этом во вторник заявил сербский президент Александар Вучич, передает 24 Канал со ссылкой на AFP.

Смотрите также Европарламент одобрил запрет на импорт российского газа: когда прекратятся поставки

Новое газовое соглашение рассчитано всего на три месяца. Впрочем, по словам Вучича, оно обеспечит стране достаточно электроэнергии и газа на эту зиму.

Мы согласились продлить поставки газа еще на три месяца – до 31 марта, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности и спокойно спать,

– отметил президент.

Заметим, что этим летом завершилось трехлетнее соглашение Сербии и России на поставку газа. Белград стремится к долгосрочному газовому контракту с Москвой, но заключить его так и не удалось. Поэтому сейчас поставки происходят за счет таких коротких пролонгаций.

Ранее Вучич уже выражал разочарование по этому поводу. Более того, президент заявил, что начнет переговоры по альтернативным источникам поставок, если не удастся договориться с Россией до конца года.

Стоит знать! Сербия имеет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но не спешит разрывать тесные связи с Россией. Это, в частности, объясняется тем, что она закупает газ у Москвы по ценам, ниже рыночных. По данным сербской газовой компании, Белград импортирует около 6 миллионов кубометров российского газа в сутки по цене до 290 евро за тысячу кубометров, тогда как рыночная цена составляет около 360 евро.

Какова ситуация вокруг российского НПЗ в Сербии?

В то же время Белград пытается справиться с проблемами, возникшими у нефтяной компании Petroleum Industry of Serbia (NIS) после введения против нее санкций США. Эта компания владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, а контрольный пакет в ней принадлежит России.

Сейчас, по словам Вучича, идут переговоры между "Газпромом" о продаже российской доли в NIS, в частности, с венгерской национальной компанией MOL, пишет РТС. Сербский президент отметил, что не возражает против такого варианта, поскольку Венгрия является дружественной для Сербии страной.

Венгры – наши друзья. Нам важно завершить этот процесс как можно скорее, до 15 января,

– подчеркнул Вучич.

Важно! Ранее сербские власти установили крайний срок для продажи доли России в NIS – середину января. После этого, в случае отсутствия соглашения, государство планирует назначить собственное руководство компании и предложить выкуп акций.

Почему остановила работу NIS?