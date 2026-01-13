Украина обеспечила себя импортом: как будет поставляться газ из Европы

Украина обеспечила импорт газа до конца отопительного сезона. Он будет происходить ежедневно.

Что известно об импорте газа?

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Среди стран, из которых импортируют газ:

Польша; Словакия; Румыния; Трансбалканский коридор.

В частности Колесник рассказал, что оператор ГТС Украины выполнил работы по гарантированной мощности на всех точках доступа. Это, свою очередь, позволяет позволяет диверсифицировать импорт и уменьшать риск ударов по отдельным участкам газотранспортной системы.

А диверсификация импорта газа позволяет оперативно перенаправлять потоки газа и поддерживать ритмичность импорта.

Таким образом мы покрываем потребление и компенсируем последствия атак на внутреннюю инфраструктуру,

– пояснил Николай Колесник.

Обратите внимание! Рассматривается сценарий, где "удары будут", но правительство максимально просчитывает риски, чтобы их нивелировать.

Напомним, что Украина также будет импортировать больше электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

До 2450 мегаватт выросла в январе максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина – Молдова,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС – это фактор, что положительно влияет на энергосистему. Например, еще 2 января – по объему суточного импорта – Украина уже превзошла самый высокий показатель прошлого года

Важно! Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина – Молдова составляло 2 150 мегаватт.

Что еще известно о ситуации с газом?