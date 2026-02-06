Рекордный импорт: Шмыгаль заявил, что Украина вышла на энергорынок Европы

Министр энергетики сообщил, что Украина на одном уровне с Европой и может конкурировать за электроэнергию. В то же время Шмыгаль рассказал, чем вызвана такая ситуация и как Украина будет спасаться.

Как Украина вышла на европейский энергорынок?

О том, почему Украина стала участником европейского рынка энергетики, сообщил Денис Шмыгаль.

Так, во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых общин – 2026" министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что Украина вышла на рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы.

Мы работаем с партнерами, чтобы воплотить план децентрализованной генерации тепла и электроэнергии,

– отметил Шмыгаль.

И теперь Украина становится полноценным участником энергетического рынка и переходит на уровень европейских стран и бизнесов. Это возможность не только быть на уровне с Европой, но и конкурировать с тамошними бизнесами.

Министр также пояснил, что такой "прогресс" непосредственно связан с ситуацией в Украине, когда энергетика под постоянным прицелом России, а по генерации – фиксируется значительный дефицит.

Где самая сложная ситуация с энергетикой?

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отмечает, что в Киеве ситуация остается самой сложной.

Более 200 аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и учреждениях социальной сферы. Сейчас без отопления остаются 1 126 многоэтажек,

– говорит Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что в Дарницком и Днепровском районах нужно скоординировать работу с энергокомпаниями, чтобы дома без тепла имели максимальный доступ к электроэнергии.

Как партнеры помогают Украине?

Так, Украина получила энергооборудование мощностью более 145 мегаватт. Помощь получили от ряда стран в рекордных объемах. Отдельно Киеву доставили 177 генераторов от Евросоюза.

Также ранее сообщалось, что Швеция готовит новый пакет энергопомощи для Украины объемом один миллиард шведских крон.