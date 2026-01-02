Украина будет импортировать больше электроэнергии: как это повлияет на ситуацию со светом

Максимальная пропускная способность межгосударственных сечений для осуществления импорта электроэнергии из Евросоюза в общий блок регулирования Украина-Молдова выросла. В январе она увеличилась до 2 450 мегаватт.

Что известно об импорте электричества из Евросоюза?

Это окажет положительное влияние на энергосистему Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.

Это стало результатом сотрудничества между операторами систем передачи, входящих в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR), ENTSO-E и Региональным координационным центром TSCnet,

– говорится в сообщении.

Глава Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что увеличение технической способности для импорта электроэнергии в Украину, частности в период холодов и в условиях российских атак, – это, конечно, положительное изменение. Это предоставляет стране дополнительные возможности для балансировки энергосистемы и повышает ее устойчивость к различным угрозам.

Виталий Зайченко Председатель Правления НЭК "Укрэнерго" В то же время, следует понимать, что импорт электроэнергии – это вопрос как технической способности, так и рынка. То есть, определяющими являются факторы как технической способности межгосударственных линий, так и цен на электроэнергию в Украине и соседних государствах. Впрочем, в любом случае, январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС – это фактор, что положительно влияет на нашу энергосистему.

Зайченко добавил, что за 2 января по объему суточного импорта – уже был превзойден самый высокий показатель прошлого года.

Заметьте! Предыдущее значение максимальной согласованной мощности импорта для блока Украина – Молдова составляло 2 150 Мегаватт.

Напомним, что в декабре Украина увеличила импорт электроэнергии из-за рубежа более чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

В течение последнего месяца 2025 года Украина импортировала электричество по всем направлениям. Лидером оставалась Венгрия – 41%.

На втором месте была Словакия – 21% электроэнергии.

Обратите внимание! Поставки электричества из Молдовы резко уменьшились – почти на 25%.

Экспортирует ли Украина свет?