Цены важнее дружбы: Китай отказался от российского импорта

Несмотря на дружеские отношения и тесное сотрудничество с Москвой, Китай решил отказаться от части импорта из России. С 1 января 2026 года Пекин полностью прекратил покупать российскую электроэнергию.

Почему Китай отказался от импорта энергии из России?

В новом году Пекин не закупает даже минимальные объемы в 12 мегаватт, предусмотренные действующим контрактом, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Источники отметят, что основной причиной отказа от импорта из России стала высокая стоимость. Экспортная цена российской электроэнергии с января превысила внутренние тарифы в Китае. Поэтому дальнейший импорт для Пекина стал невыгодным.

Ранее поставками в Китай электричества занимался оператор российского экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО". Компания отправляла в основном остатки, выработанные гидроэлектростанциями "РусГидро".

Между Россией и Китаем в 2012-м был заключен долгосрочный контракт на импорт электроэнергии, действующий до 2037 года.

Предполагалось, что за все время Пекин должен держать до 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии – примерно 4 миллиарда ежегодно.

Однако сейчас источники, которые знакомы с ситуацией, говорят, что в 2026 году экспорт российской электроэнергии в Китай вряд ли возобновится.

Заметьте! В то же время в российском Минэнерго заявляют, что могут возобновить продажу электричества в Китай, если получат соответствующий запрос от китайской стороны.

Как уменьшилась торговля России и Китая?

К слову, торговля России с Китаем сократилась не только в сфере энергетики. В 2025 году Пекин впервые за 4 года сократил импорт российских товаров, пишет The Moscow Times.

По словам издания, после полномасштабного вторжения и введения западных санкций именно Пекин стал "спасательным кругом" для Москвы, теперь ситуация изменилась. Торговля между странами просела в ключевых отраслях:

закупки российской нефти с января по ноябрь упали на 7,6%;

экспорт угля уменьшился на 11%;

импорт древесины сократился на 10%;

поставки черных металлов обвалились аж на 63%.

Вследствие этого доля российского рынка в экспорте Китая сократилась с 3,2% до 2,7%, а Россия опустилась на 9-е место среди крупнейших покупателей китайских товаров,

– пишет издание.

Стоит знать! В 2025 году Китай впервые с 2022-го начал меньше продавать России, сократив поставки на 11,8% в январе – ноябре 2025 года.

Как Россия зависима от Китая?