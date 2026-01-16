Цены важнее дружбы: Китай отказался от российского импорта
- Китай прекратил импорт электроэнергии России с 1 января 2026 года из-за высокой стоимости.
- Экспортная цена российской электроэнергии превысила внутренние тарифы в Китае, делая импорт невыгодным для Пекина.
Несмотря на дружеские отношения и тесное сотрудничество с Москвой, Китай решил отказаться от части импорта из России. С 1 января 2026 года Пекин полностью прекратил покупать российскую электроэнергию.
Почему Китай отказался от импорта энергии из России?
В новом году Пекин не закупает даже минимальные объемы в 12 мегаватт, предусмотренные действующим контрактом, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
Источники отметят, что основной причиной отказа от импорта из России стала высокая стоимость. Экспортная цена российской электроэнергии с января превысила внутренние тарифы в Китае. Поэтому дальнейший импорт для Пекина стал невыгодным.
Ранее поставками в Китай электричества занимался оператор российского экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО". Компания отправляла в основном остатки, выработанные гидроэлектростанциями "РусГидро".
- Между Россией и Китаем в 2012-м был заключен долгосрочный контракт на импорт электроэнергии, действующий до 2037 года.
- Предполагалось, что за все время Пекин должен держать до 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии – примерно 4 миллиарда ежегодно.
Однако сейчас источники, которые знакомы с ситуацией, говорят, что в 2026 году экспорт российской электроэнергии в Китай вряд ли возобновится.
Заметьте! В то же время в российском Минэнерго заявляют, что могут возобновить продажу электричества в Китай, если получат соответствующий запрос от китайской стороны.
Как уменьшилась торговля России и Китая?
К слову, торговля России с Китаем сократилась не только в сфере энергетики. В 2025 году Пекин впервые за 4 года сократил импорт российских товаров, пишет The Moscow Times.
По словам издания, после полномасштабного вторжения и введения западных санкций именно Пекин стал "спасательным кругом" для Москвы, теперь ситуация изменилась. Торговля между странами просела в ключевых отраслях:
- закупки российской нефти с января по ноябрь упали на 7,6%;
- экспорт угля уменьшился на 11%;
- импорт древесины сократился на 10%;
- поставки черных металлов обвалились аж на 63%.
Вследствие этого доля российского рынка в экспорте Китая сократилась с 3,2% до 2,7%, а Россия опустилась на 9-е место среди крупнейших покупателей китайских товаров,
– пишет издание.
Стоит знать! В 2025 году Китай впервые с 2022-го начал меньше продавать России, сократив поставки на 11,8% в январе – ноябре 2025 года.
Как Россия зависима от Китая?
На фоне нарастающих трудностей в российской экономике Москва все острее реагируют на снижение торговли с Китаем. По информации Reuters, Владимир Путин якобы призвал Пекин увеличить объемы товарооборота, однако убедить Си Цзиньпина не удалось.
Китай сейчас остается для России главным направлением экспорта сырья, прежде всего нефти и газа. В то же время для Пекина российский рынок имеет второстепенное значение и по масштабам сравним с торговлей с Мексикой.
Аналитики отмечают, что зависимость Москвы от китайского рынка уже стала критически высокой. Поэтому даже незначительные проблемы в экономике КНР могут иметь ощутимые последствия для России. По оценкам финского Института экономик, развивающихся, падение китайского спроса всего на 1% способно снизить российский ВВП на 0,1%.