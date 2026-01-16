Чому Китай відмовився від імпорту енергії з Росії?

У новому році Пекін не закуповує навіть мінімальні обсяги у 12 мегаватів, передбачені чинним контрактом, передає 24 Канал з посиланням на російське видання "Комерсант".

Дивіться також Поки Путін "захищає рускій мір" в Україні, центр російської ідентичності в Китаї зник, – NYT

Джерела зазначать, що основною причиною відмови від імпорту з Росії стала висока вартість. Експортна ціна російської електроенергії з січня перевищила внутрішні тарифи у Китаї. Тому подальший імпорт для Пекіна став невигідним.

Раніше постачанням до Китаю електрики займався оператор російського експорту-імпорту електроенергії "Інтер РАО". Компанія відправляла в основному залишки, вироблені гідроелектростанціями "РусГідро".

Між Росією та Китаєм у 2012-му був укладений довгостроковий контракт на імпорт електроенергії, який діє до 2037 року.

Передбачалося, що за увесь час Пекін має тримати до 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії – приблизно 4 мільярди щороку.

Проте наразі джерела, які знайомі із ситуацією, говорять, що у 2026 році експорт російської електроенергії до Китаю навряд чи відновиться.

Зауважте! Водночас у російському Міненерго заявляють, що можуть відновити продаж електрики до Китаю, якщо отримають відповідний запит від китайської сторони.

Як зменшилася торгівля Росії та Китаю?

До слова, торгівля Росії з Китаєм скоротилася не лише у сфері енергетики. У 2025 році Пекін вперше за 4 роки зменшив імпорт російських товарів, пише The Moscow Times.

За словами видання, після повномасштабного вторгнення і запровадження західних санкцій саме Пекін став "рятівним колом" для Москви, тепер ситуація змінилася. Торгівля між країнами просіла у ключових галузях:

закупівлі російської нафти з січня по листопад впали на 7,6%;

експорт вугілля зменшився на 11%;

імпорт деревини скоротився на 10%;

постачання чорних металів обвалилися аж на 63%.

Внаслідок цього частка російського ринку в експорті Китаю скоротилася з 3,2% до 2,7%, а Росія опустилася на 9-те місце серед найбільших покупців китайських товарів,

– пише видання.

Варто знати! У 2025 році Китай вперше з 2022-го почав менше продавати Росії, скоротивши постачання на 11,8% у січні – листопаді 2025 року.

Як Росія залежна від Китаю?