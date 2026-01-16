Чому Китай відмовився від імпорту енергії з Росії?
У новому році Пекін не закуповує навіть мінімальні обсяги у 12 мегаватів, передбачені чинним контрактом, передає 24 Канал з посиланням на російське видання "Комерсант".
Джерела зазначать, що основною причиною відмови від імпорту з Росії стала висока вартість. Експортна ціна російської електроенергії з січня перевищила внутрішні тарифи у Китаї. Тому подальший імпорт для Пекіна став невигідним.
Раніше постачанням до Китаю електрики займався оператор російського експорту-імпорту електроенергії "Інтер РАО". Компанія відправляла в основному залишки, вироблені гідроелектростанціями "РусГідро".
- Між Росією та Китаєм у 2012-му був укладений довгостроковий контракт на імпорт електроенергії, який діє до 2037 року.
- Передбачалося, що за увесь час Пекін має тримати до 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії – приблизно 4 мільярди щороку.
Проте наразі джерела, які знайомі із ситуацією, говорять, що у 2026 році експорт російської електроенергії до Китаю навряд чи відновиться.
Зауважте! Водночас у російському Міненерго заявляють, що можуть відновити продаж електрики до Китаю, якщо отримають відповідний запит від китайської сторони.
Як зменшилася торгівля Росії та Китаю?
До слова, торгівля Росії з Китаєм скоротилася не лише у сфері енергетики. У 2025 році Пекін вперше за 4 роки зменшив імпорт російських товарів, пише The Moscow Times.
За словами видання, після повномасштабного вторгнення і запровадження західних санкцій саме Пекін став "рятівним колом" для Москви, тепер ситуація змінилася. Торгівля між країнами просіла у ключових галузях:
- закупівлі російської нафти з січня по листопад впали на 7,6%;
- експорт вугілля зменшився на 11%;
- імпорт деревини скоротився на 10%;
- постачання чорних металів обвалилися аж на 63%.
Внаслідок цього частка російського ринку в експорті Китаю скоротилася з 3,2% до 2,7%, а Росія опустилася на 9-те місце серед найбільших покупців китайських товарів,
– пише видання.
Варто знати! У 2025 році Китай вперше з 2022-го почав менше продавати Росії, скоротивши постачання на 11,8% у січні – листопаді 2025 року.
Як Росія залежна від Китаю?
На тлі наростаючих труднощів у російській економіці Москва дедалі гостріше реагують на зниження торгівлі з Китаєм. За інформацією Reuters, Володимир Путін нібито закликав Пекін збільшити обсяги товарообігу, однак переконати Сі Цзіньпіна не вдалося.
Китай нині залишається для Росії головним напрямком експорту сировини, передусім нафти й газу. Водночас для Пекіна російський ринок має другорядне значення й за масштабами порівнюється з торгівлею з Мексикою.
Аналітики зазначають, що залежність Москви від китайського ринку вже стала критично високою. Тому навіть незначні проблеми в економіці КНР можуть мати відчутні наслідки для Росії. За оцінками фінського Інституту економік, що розвиваються, падіння китайського попиту лише на 1% здатне знизити російський ВВП на 0,1%.