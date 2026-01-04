Про це повідомляє The New York Times після відвідин репортера цього населеного пункту, передає 24 Канал.
Еньхе розташоване на півночі Китаю, у автономному окрузі Внутрішня Монголія. Ще в XVII столітті територія була заселена переважно росіянами. Проте після багатьох поколінь змішаних шлюбів із китайцями, монголами та іншими етносами нащадки росіян втратили зв’язок з мовою, традиціями та православною вірою предків.
"Через кілька років ми будемо такими ж, як і в будь-якому іншому місці Китаю", – зазначив голова селища Лі Пен, нащадок російських переселенців і член Комуністичної партії КНР. Він вважає, що зникнення окремої російської ідентичності є наслідком політики держави, спрямованої на об’єднання різних етнічних груп у єдину китайську націю.
Зараз в Еньхе мешкає 2895 людей, понад 40% офіційно зареєстровані як етнічні росіяни, проте більшість розмовляє лише китайською. Зникла й православна церква: хрест із золотого купола дерев’яної будівлі в центрі села було знесено. Місцеві чиновники заперечують, що він колись там був, хоча старі фотографії чітко це демонструють.
Автор підкреслює, що історія Еньхе ілюструє подвійні стандарти сучасної геополітики: Путін виправдовує війну в Україні "захистом російськомовних", одночасно підтримуючи "дружбу без кордонів" з Китаєм, де російська мова та культура викорінюються.
У звіті Пентагона зазначається, що Китай розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у нових шахтних пускових установках біля кордону з Монголією.
Військові також звертають увагу на підготовку Китаю до можливого захоплення Тайваню. У звіті йдеться, що Пекін "планує бути готовим до війни з островом і досягти перемоги до кінця 2027 року".