Про це повідомляє The New York Times після відвідин репортера цього населеного пункту, передає 24 Канал.

Як російська ідентичність померла у Китаї?

Еньхе розташоване на півночі Китаю, у автономному окрузі Внутрішня Монголія. Ще в XVII столітті територія була заселена переважно росіянами. Проте після багатьох поколінь змішаних шлюбів із китайцями, монголами та іншими етносами нащадки росіян втратили зв’язок з мовою, традиціями та православною вірою предків.

"Через кілька років ми будемо такими ж, як і в будь-якому іншому місці Китаю", – зазначив голова селища Лі Пен, нащадок російських переселенців і член Комуністичної партії КНР. Він вважає, що зникнення окремої російської ідентичності є наслідком політики держави, спрямованої на об’єднання різних етнічних груп у єдину китайську націю.

Зараз в Еньхе мешкає 2895 людей, понад 40% офіційно зареєстровані як етнічні росіяни, проте більшість розмовляє лише китайською. Зникла й православна церква: хрест із золотого купола дерев’яної будівлі в центрі села було знесено. Місцеві чиновники заперечують, що він колись там був, хоча старі фотографії чітко це демонструють.

Автор підкреслює, що історія Еньхе ілюструє подвійні стандарти сучасної геополітики: Путін виправдовує війну в Україні "захистом російськомовних", одночасно підтримуючи "дружбу без кордонів" з Китаєм, де російська мова та культура викорінюються.

