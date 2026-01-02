США висловили стурбованість через військові навчання Китаю біля Тайваню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головного заступника речника Державного департаменту США Томаса Піготта.

Як США реагують на китайські навчання біля Тайваню?

За словами Томаса Піготта, американська сторона стурбована навчаннями Китаю на початку 2026 року поблизу Тайванської протоки.

Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань та натомість розпочати змістовний діалог,

– зазначив він.

США підтвердили свою прихильність підтримці миру та стабільності у Тайванській протоці та виступають проти будь-яких односторонніх спроб зміни статус-кво силовими методами.

Пентагон проаналізував можливості та плани КНР щодо Тайваню