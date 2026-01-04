Об этом сообщает The New York Times после посещения репортера этого населенного пункта, передает 24 Канал.

Как российская идентичность умерла в Китае?

Эньхэ расположен на севере Китая, в автономном округе Внутренняя Монголия. Еще в XVII веке территория была заселена преимущественно русскими. Однако после многих поколений смешанных браков с китайцами, монголами и другими этносами потомки русских потеряли связь с языком, традициями и православной верой предков.

"Через несколько лет мы будем такими же, как и в любом другом месте Китая", – отметил глава поселка Ли Пэн, потомок русских переселенцев и член Коммунистической партии КНР. Он считает, что исчезновение отдельной русской идентичности является следствием политики государства, направленной на объединение различных этнических групп в единую китайскую нацию.

Сейчас в Эньхэ проживает 2895 человек, более 40% официально зарегистрированы как этнические русские, однако большинство говорит только на китайском. Исчезла и православная церковь: крест с золотого купола деревянного здания в центре села был снесен. Местные чиновники отрицают, что он когда-то там был, хотя старые фотографии четко это демонстрируют.

Автор подчеркивает, что история Эньхэ иллюстрирует двойные стандарты современной геополитики: Путин оправдывает войну в Украине "защитой русскоязычных", одновременно поддерживая "дружбу без границ" с Китаем, где русский язык и культура искореняются.

