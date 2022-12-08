В критической ситуации с электроэнергией поможет Турция
Источник:Anadolu Agency
Украина ведет переговоры с турецкой компанией Karpowership, строящей и эксплуатирующей плавучие электростанции. Речь идет о предоставлении до 400 мегаватт электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию.
Об этом сообщила главный коммерческий директор Karpowership Зейнеп Гарези.
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Силовые корабли могут быть развернуты в разных портах Молдовы и Румынии для передачи электроэнергии в Украину через линии электропередач. Гарези отметила, что по завершении технических аспектов плана мощность в 300 мегаватт сможет удовлетворить потребности в электроэнергии до миллиона домов в Украине в месяц.
Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи по обеспечению около 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти наилучшее решение о том, как и где развернуть силовые корабли,
– сказала директор.
Энергетические корабли развернут именно в портах Молдовы и Румынии, учитывая, что активы, непосредственно предназначенные для Украины, не подлежат страхованию.
Сейчас Украине нужен каждый киловатт-час электроэнергии. Единственный вызов поставок электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию может быть бюрократическим и политическим,
– сказала она.
Она добавила, что цены компании на электроэнергию значительно дешевле, чем в Европе, поэтому у Украины будет возможность ее закупить.
Известно, что также ведутся переговоры с Италией, Германией, Францией и Великобританией по предоставлению 2000 мегаватт электроэнергии на следующую зиму, которая, по ее словам, является "более критическим периодом для энергетической безопасности".
Какая ситуация с украинской энергосистемой
- Пока все еще сложная ситуация на Востоке страны. 6 декабря россияне повторно обстреляли сразу несколько энергетических объектов, в то время как температура в этом регионе достигла отметки -17 градусов. Идут круглосуточные аварийно-ремонтные работы.
- В Укрэнерго анонсировали массовые отключения света, поскольку в энергосистеме ожидают больший дефицит, чем до обстрела 5 декабря.
- По оценке директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, для того чтобы полностью восстановить энергосистему, понадобится 2 – 3 года.