В критической ситуации с электроэнергией поможет Турция

8 декабря 2022, 10:43
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Источник:

Anadolu Agency

Украина ведет переговоры с турецкой компанией Karpowership, строящей и эксплуатирующей плавучие электростанции. Речь идет о предоставлении до 400 мегаватт электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию.

Об этом сообщила главный коммерческий директор Karpowership Зейнеп Гарези.

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Как будет происходить импорт

Силовые корабли могут быть развернуты в разных портах Молдовы и Румынии для передачи электроэнергии в Украину через линии электропередач. Гарези отметила, что по завершении технических аспектов плана мощность в 300 мегаватт сможет удовлетворить потребности в электроэнергии до миллиона домов в Украине в месяц.

Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи по обеспечению около 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти наилучшее решение о том, как и где развернуть силовые корабли,
– сказала директор.

Энергетические корабли развернут именно в портах Молдовы и Румынии, учитывая, что активы, непосредственно предназначенные для Украины, не подлежат страхованию.

Сейчас Украине нужен каждый киловатт-час электроэнергии. Единственный вызов поставок электроэнергии в Украину через Молдову и Румынию может быть бюрократическим и политическим,
– сказала она.

Она добавила, что цены компании на электроэнергию значительно дешевле, чем в Европе, поэтому у Украины будет возможность ее закупить.

Известно, что также ведутся переговоры с Италией, Германией, Францией и Великобританией по предоставлению 2000 мегаватт электроэнергии на следующую зиму, которая, по ее словам, является "более критическим периодом для энергетической безопасности".

Какая ситуация с украинской энергосистемой

  • Пока все еще сложная ситуация на Востоке страны. 6 декабря россияне повторно обстреляли сразу несколько энергетических объектов, в то время как температура в этом регионе достигла отметки -17 градусов. Идут круглосуточные аварийно-ремонтные работы.
  • В Укрэнерго анонсировали массовые отключения света, поскольку в энергосистеме ожидают больший дефицит, чем до обстрела 5 декабря.
  • По оценке директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, для того чтобы полностью восстановить энергосистему, понадобится 2 – 3 года.

Автор: Ольга Ожогіна