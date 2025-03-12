Импорт российской нефти восстанавливается: главный покупатель увеличивает закупки

Импорт российской нефти в Индию возобновился в марте, почти достигнув привычных объемов после трехмесячного снижения. Это стало возможным благодаря судам, не попавшим под санкции, а также перенаправлению некоторых поставок из Турции.

Возобновление поставок российской нефти

Возобновление поставок российской нефти в Индию помогает решить проблему дефицита из-за санкций США против России, что снижает цены на нефть с Ближнего Востока, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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При этом, санкции США против российского теневого флота имеют слабые места, поскольку суда, попавшие в черный список, впервые за год отгрузили нефть. Это привело к значительному росту поставок из России.

Интересно! До этого, импорт нефти из США в Индию в январе резко вырос по сравнению с декабрем, что сделало Вашингтон пятым крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели. Индия согласилась увеличить импорт нефти и газа из США, чтобы уменьшить торговый дисбаланс и избежать пошлин.

Американские санкции против нефтяной отрасли России