Импорт российской нефти восстанавливается: главный покупатель увеличивает закупки
- Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте, почти достигнув привычных объемов после трехмесячного снижения, благодаря судам, не попавших под санкции, и перенаправлению поставок из Турции.
- Санкции США против российского теневого флота имеют слабые места, что позволило судам из черного списка отгрузить нефть, приведя к росту поставок из России.
Импорт российской нефти в Индию возобновился в марте, почти достигнув привычных объемов после трехмесячного снижения. Это стало возможным благодаря судам, не попавшим под санкции, а также перенаправлению некоторых поставок из Турции.
Возобновление поставок российской нефти
Возобновление поставок российской нефти в Индию помогает решить проблему дефицита из-за санкций США против России, что снижает цены на нефть с Ближнего Востока, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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При этом, санкции США против российского теневого флота имеют слабые места, поскольку суда, попавшие в черный список, впервые за год отгрузили нефть. Это привело к значительному росту поставок из России.
Интересно! До этого, импорт нефти из США в Индию в январе резко вырос по сравнению с декабрем, что сделало Вашингтон пятым крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели. Индия согласилась увеличить импорт нефти и газа из США, чтобы уменьшить торговый дисбаланс и избежать пошлин.
Американские санкции против нефтяной отрасли России
- 10 января США ввели новые санкции против России, в частности ее нефтяной отрасли, которая является основным источником финансирования войны в Украине.
- Они охватили крупнейшие компании, такие как Газпромнефть и Сургутнефтегаз, а также страховщиков, поставщиков услуг нефтегазового сектора, чиновников и 183 судна, принадлежавших к теневому флоту, который транспортировал российскую нефть.
- Эти санкции заставили Индию и Китай, крупнейших покупателей российской нефти, искать новых поставщиков, в частности с Ближнего Востока, Африки и Америки.