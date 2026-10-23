"Золотое" сало: почему Украина массово скупает жиры в Европе и что происходит с ценами

Откуда поставляются продукты и сколько это стоит

Только за девять месяцев 2026 года наша страна увеличила закупки свиного и птичьего жира на 14,8%, импортировав почти 14,7 тысячи тонн, сообщает UkrAgroConsult. За этот объем пришлось заплатить 17,5 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Это означает, что средняя таможенная стоимость тонны подскочила до 1190 долларов, опережая физические объемы поставок.

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Львиная доля сала на украинских прилавках в настоящее время имеет европейское происхождение. Бесспорным лидером поставок остается Польша, на долю которой приходится более 60% нашего импорта. Германия и Испания дополняют тройку лидеров, и в совокупности эти страны обеспечивают 97% всех зарубежных поставок животных жиров.

Как это повлияет на кошельки украинцев

Для обычного потребителя такая статистика означает одно: дешевого сала в ближайшее время ждать не стоит. Поскольку закупочная цена в Европе выросла почти на 4%, а логистика остается дорогостоящей, розничные цены на рынках и в супермаркетах будут продолжать постепенно расти. Покупателям стоит быть готовыми к тому, что за качественный продукт придется переплачивать, либо искать альтернативы среди отечественных фермеров, которые также подтягивают цены до уровня импортных.

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Обратите внимание! Зависимость от европейского сала начала остро ощущаться еще несколько лет назад из-за сокращения поголовья свиней в Украине и последствий боевых действий. В 2025 году расходы на импорт за аналогичный период составили около 14,7 миллиона долларов, и уже тогда эксперты предупреждали о постепенном вытеснении отечественного производителя. Нынешняя ситуация лишь подтверждает, что импортная игла становится все дороже для украинского бюджета и конечного потребителя.

Украинские тепличные комбинаты продолжают активно повышать стоимость помидоров на фоне высокого спроса и сокращения предложения. Сейчас килограмм тепличных томатов обойдется покупателям в 50–75 гривен.