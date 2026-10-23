"Золоте" сало: чому Україна масово скуповує жири в Європі та що з цінами

Звідки везуть продукти та скільки це коштує

Лише за дев'ять місяців 2026 року наша держава збільшила закупівлі свинячого та пташиного жиру на 14,8%, імпортувавши майже 14,7 тисячі тонн, повідомляє UkrAgroConsult. За цей обсяг довелося заплатити 17,5 мільйона доларів, що на 19% більше порівняно з минулим роком, свідчать дані Державної митної служби. Це означає, що середня митна вартість тонни підскочила до 1190 доларів, випереджаючи фізичні обсяги поставок.

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Левова частка сала на українських прилавках нині має європейське походження. Беззаперечним лідером поставок залишається Польща, яка перекриває понад 60% нашого імпорту. Німеччина та Іспанія доповнюють трійку лідерів, і сукупно ці країни забезпечують 97% усіх закордонних надходжень тваринних жирів.

Як це вплине на гаманці українців

Для звичайного споживача така статистика означає одне: дешевого сала найближчим часом чекати не варто. Оскільки закупівельна ціна в Європі зросла майже на 4%, а логістика залишається дорогою, роздрібні ціни на ринках та в супермаркетах продовжать поступово зростати. Покупцям варто бути готовими до того, що за якісний продукт доведеться переплачувати, або ж шукати альтернативи серед вітчизняних фермерів, які також підтягують ціни до імпортних.

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Зверніть увагу! Залежність від європейського сала почала гостро відчуватися ще кілька років тому через скорочення поголів'я свиней в Україні та наслідки бойових дій. У 2025 році витрати на імпорт за аналогічний період складали близько 14,7 мільйона доларів, і вже тоді експерти попереджали про поступове витіснення внутрішнього виробника. Нинішня ситуація лише підтверджує, що імпортна голка стає дедалі дорожчою для українського бюджету та кінцевого споживача.

Українські тепличні комбінати продовжують активно підвищувати вартість помідорів на тлі високого попиту та скорочення пропозиції. Наразі кілограм тепличних томатів обійдеться покупцям у 50-75 гривень.