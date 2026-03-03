Импорт света в Украину увеличился: ограничили ли поставки Венгрия и Словакия
- В феврале 2026 года Украина импортировала 1,26 миллиона мегаватт-час электроэнергии, что на 41% больше, чем в январе.
- Венгрия обеспечила 49% импорта электроэнергии, а доля Словакии составила 18%.
В феврале 2026 года Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии. Речь идет о 1,26 миллиона мегаватт-час.
Каким был импорт электроэнергии в Украину в феврале?
Если сравнивать с январем 2026 года, то объемы выросли на 41%, о чем свидетельствуют данные ExPro.
Наибольшую долю в структуре импорта занимает Венгрия – 49%. Поставки света, по сравнению с январем 2026 года, выросли почти на 54%.
В целом, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии в феврале только вырос до рекордных показателей за месяц,
– говорится в материале.
Доля поставок света из Словакии в последний месяц зимы составляла 18%.
Так в январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии – более 894 тысяч мегаватт-час за месяц. И это был самый большой показатель импорта за период полномасштабной войны. Также в январе было достигнуто рекордное значение импорта за сутки – 41,9 тысяч мегаватт-час.
В частности по сравнению с февралем 2025 года, импорт электроэнергии вырос в 5 раз.
Напомним! Экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Об этом заявили и в Центре противодействия дезинформации. Но подобные видео являются типичной дезинформацией, которая уже неоднократно опровергалась.
Что следует знать о ситуации в отношении Словакии и Венгрии?
- Венгрия не прекратила поставки света в Украину. МИД страны Петер Сийярто заявил, что прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья и создаст проблемы для семей, которые живут по ту сторону границы. Он пояснил, что на этой территории проживают этнические венгры – такие ограничения коснутся прежде всего их семей.
- В то же время Партия SaS – оппозиционная партии Словакии – планирует подать уголовные заявления в прокуратуру из-за решения премьера страны Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину. О прекращении экспорта Фицо заявил 23 февраля.