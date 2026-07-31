Кремль ищет бензин по всему миру: еще одна страна поставляет топливо в Россию

Индийского топлива уже не хватает, чтобы восполнить масштабный дефицит в России. Теперь Москва импортирует бензин еще и из Марокко.

Какой бензин поставляет Марокко

По данным отраслевых источников, из Марокко отгружена партия бензина АИ-92 общим объемом около 30 тысяч тонн, пишет Reuters.

Собеседники издания сообщили, что бензин погрузили в марокканском порту Танжер на танкер под флагом Панамы.

Это произошло примерно в середине июля. А сейчас судно, по всей видимости, уже разгружается в порту российского Мурманска.

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи подтверждают поступление новой партии топлива. Бензин АИ-92 уже предлагают для транспортировки по железной дороге со станции Кола, которая обслуживает порт Мурманска.

Источники также сообщили, что поставками занималась российская компания "Лукойл". Однако ее представители пока не комментируют закупки.

Почему Россия импортирует бензин

В начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего потребления летом. Этому способствовали остановки больших НПЗ после атак украинских дронов.

В связи с этим Москва ввела ряд мер для поддержки внутреннего рынка топлива:

Россия начала завозить бензин по железной дороге из Беларуси и Казахстана;

также ввела запрет на экспорт топлива.

Однако этого оказалось недостаточно. В середине июля вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна начнет импортировать топливо по морю, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Таким образом, топливный кризис в России не утихает. "Страна-бензоколонка", которая ранее была большим экспортером нефтепродуктов, вынуждена теперь искать бензин по всему миру.

Напомним, Россия также началаимпортировать бензин морским путем из Индии. По данным СМИ, в начале июля уже было отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина индийского производства.