Шмыгаль рассказал, как урегулируют вопрос импорта украинского зерна

Украина получает значительную прибыль от импорта зерновых. Запрет на торговлю ими в ЕС закончился, но некоторые страны продолжают игнорировать сырье из Украины.

Запрет на импорт зерна

Украинское правительство объявило об иске в ВТО относительно неправомерных действий со стороны Словакии, Венгрии и Польши. Однако, вопрос запрета импорта можно решить и через компромисс.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.

Шмыгаль считает, что благодаря контролю ситуация будет решена. Ведь правительство уже готовит постановление, где говорится, что все украинские товары, которые идут на экспорт в пять стран-соседок, будут проходить специальную экспертизу и получать разрешение от Министерства экономики Украины.

Премьер-министр также отметил, что формальный запрос о нарушении соглашений ВТО уже послан Польше, Словакии и Венгрии. Украина надеется на компромиссное урегулирование ситуации.