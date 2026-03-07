На сколько растут цены в Украине в 2026 году: что определяет индекс инфляции
- В январе 2026 года индекс инфляции в Украине составил 100,7%, что указывает на рост цен на 0,7% по сравнению с декабрем 2025 года.
- Базовый индекс инфляции в январе 2026 года был на уровне 100,4%, отражая влияние монетарных условий на инфляцию.
Индекс инфляции показывает, на сколько растут цены базовых продуктов, которые ежедневно покупают украинцы. В январе 2026 года показатель был на уровне 100,7%.
Каков индекс инфляции в 2026 году?
О том, что такое индекс потребительских цен, говорится на сайте Минфин.
Индекс инфляции (или потребительских цен) – показывает, на сколько изменились цены на товары и услуги.
Чтобы вычислить показатель государство сравнивает предыдущий месяц с текущим. За основу берут стандартный набор товаров, или потребительскую корзину, от его месячной стоимости и отталкиваются для формирования индекса.
В январе индекс инфляции был на уровне 100,7%. То есть по сравнению с декабрем 2025 года, или предыдущим месяцем, цены в Украине выросли на 0,7%.
Заметьте! Рост является небольшим. На самом простом примере имеем следующие значения: если условная потребительская корзина стоила 1 тысячу гривен в декабре 2025 года, то уже в январе 2026 – стоила 1 007 гривен.
Существует также базовый индекс инфляции. В январе 2026 года он составлял 100,4%. Показатель является реакцией на уровень инфляции, который возникает под влиянием монетарных условий.
Обратите внимание! Для базового индекса инфляции монетарные условия – это как экономическая или денежная первопричина, из-за которой возникают временные, например, изменения в ценах.
В частности базовый индекс является одним из составляющих индекса инфляции, но исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием факторов с административными, случайными или сезонными свойствами.
Что известно об инфляции в 2025 году?
На ресурсе renews говорится об итогах Госстата на конец 2025 года.
Так по сравнению с декабрем 2024 года инфляция в Украине составила 8%. Если сравнить последний месяц 2025 года с ноябрем – вырос на 0,2%.
В то же время в течение 2025 года подорожали больше всего:
- продукты питания и безалкогольные напитки – до 10,2% максимум;
- жилищно-коммунальные услуги – на 2,3%;
- услуги в сфере здравоохранения – на 6,0%.
Всего за 2025 год цены выросли на 12,7% по сравнению с 2024 годом.
Что еще нужно знать о показателях бюджета?
Одним из определяющих является прожиточный минимум, от которого зависит ряд других выплат. Благодаря минимальному прожиточному минимуму государство регулирует обеспечение людей базовыми товарами и услугами.
В частности минималка в 2026 году составляет 8 647 гривен. И этот показатель напрямую зависит от прожиточного минимума. В частности его повысили впервые после двухлетней паузы.