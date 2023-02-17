Индексация пенсии: Шмигаль рассказал на сколько и кому повысят выплаты

Весной украинцев ждет индексация пенсий. Несмотря на то, что в бюджет-2023 не было предусмотрено обязательное повышение выплат, они возрастут на 20%.

Индексация пенсий

Премьер Денис Шмигаль отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а сами выплаты вырастут на 20%.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

Государство сохранит все выплаты по возрасту

Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.

Для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.

А для пенсионеров 70 – 75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.

Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен.

Какие сейчас пенсии в Украине

Чтобы получить пенсию в Украине, нужно накопить достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.

Под страховым стажем подразумевается период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.