Індексація пенсій

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а самі виплати зростуть на 20%.

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Денис Шмигаль Прем'єр міністр України За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Зверніть увагу! Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Держава збереже всі виплати за віком Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у 500 гривень.

Для пенсіонерів віком 75 – 80 років доплата складатиме до 400 гривень на місяць.

А для пенсіонерів 70 – 75 років така доплата складає до 300 гривень. Загалом цьогоріч держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень.

Які зараз пенсії в Україні

Щоб отримати пенсію в Україні, потрібно накопичили достатній розмір страхового стажу. З 2023 року мінімальний розмір складає 30 років для тих кому виповнилось 60 років.

Під страховим стажем мається на увазі період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.