Індексація пенсій
Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а самі виплати зростуть на 20%.
Читайте також Хто з українців може достроково вийти на пенсію
За дорученням Президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.
Які зараз пенсії в Україні
Щоб отримати пенсію в Україні, потрібно накопичили достатній розмір страхового стажу. З 2023 року мінімальний розмір складає 30 років для тих кому виповнилось 60 років.
Під страховим стажем мається на увазі період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.