Индексация пенсий
Премьер Денис Шмигаль отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а сами выплаты вырастут на 20%.
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По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.
Государство сохранит все выплаты по возрасту
- Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.
- Для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.
- А для пенсионеров 70 – 75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.
В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен.
Какие сейчас пенсии в Украине
Чтобы получить пенсию в Украине, нужно накопить достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.
Под страховым стажем подразумевается период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.