Индексация пенсий

Премьер Денис Шмигаль отметил, что под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а сами выплаты вырастут на 20%.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины По поручению Президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной.

Обратите внимание! Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев.

Государство сохранит все выплаты по возрасту

Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен.

Для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет доплата будет составлять до 400 гривен в месяц.

А для пенсионеров 70 – 75 лет такая доплата составляет до 300 гривен.

В целом государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен.

Какие сейчас пенсии в Украине

Чтобы получить пенсию в Украине, нужно накопить достаточный размер страхового стажа. С 2023 года минимальный размер составляет 30 лет для тех, кому исполнилось 60 лет.

Под страховым стажем подразумевается период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.