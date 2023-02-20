Индексация пенсий в марте: кто не получит повышения
Источник:Громадское радио
Известно, что в марте этого года украинцам проиндексируют пенсию на 20%. Повышение будет составлять от 200 до 500–600 гривен. Однако не все получат выплаты.
По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка, повышение получат те, кто пользуется законом об общегосударственном пенсионном страховании.
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Кто не получит повышения
Как рассказывает Цымбалюк, не получат пока повышения военные пенсионеры.
Также те, кто получает научную пенсию и пенсионеры-госслужащие. Сейчас идет дискуссия, но именно эти категории граждан пользуются специальными законами, где не предусмотрено проведение индексации,
– добавляет Михаил Цымбалюк.
Выплаты в этом году получат около 7,5 миллиона пенсионеров. В бюджете на этот год дали право регулировать все эти выплаты при наличии средств.
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Сколько получат пенсионеры
Перерасчет будут получать все индивидуально и с учетом страхового стажа, средней зарплаты и в каком году человек вышел на пенсию.
У некоторых будет разочарование, когда получит повышенную пенсию на 200 гривен, а некоторые на 500—600 гривен. Это небольшие средства для граждан, а в целом по государству большая сумма. Учитывается стаж, в котором году человек оформил пенсию,
– говорит первый заместитель.
Напомним, что в марте пенсионные выплаты проиндексируют на 20%.