Остаются без доплат: кому из пенсионеров не поднимут выплаты

В марте власти провели масштабную индексацию пенсий для около 10 миллионов украинцев. Однако 4 категории пенсионеров не получат больших выплат.

Кому не увеличили пенсию

После мартовской индексации пенсий, выплаты в среднем выросли на 19,7% – примерно 600 гривен. Однако не всем будут платить больше денег.

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Напомним! Индексация касалась основной пенсии без прибавок. Теперь средний размер выплат составляет 5 219,69 гривны, в то время как ранее составил – 4 622,59 гривны.

Кому не проиндексировали пенсию:

пенсионерам, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2100 гривен;

бывшим работникам прокуратуры;

людям, получающим пенсию более 20 930 гривен;

тем, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).

Кто получает высшие пенсии