Будет ли проводиться новая индексация пенсий до конца 2025 года
- До конца 2025 года новая индексация пенсий не планируется, но выплаты некоторых пенсионеров увеличатся благодаря доплате по возрасту.
- Пенсионеры старше 70 лет, которые получают менее 10 340,35 гривны имеют право на доплату по возрасту.
До конца 2025 года не планируется новой индексации пенсии. Вместе с этим, выплаты некоторых украинцев вырастут. Увеличение будет происходить, в частности, благодаря доплате по возрасту.
Какая сейчас доплата по возрасту
Размер доплаты зависит от возраста лица, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.
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Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен. Со временем эта надбавка будет расти так:
- лица от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату уже – 456 гривен;
- граждане старше 80 лет – 570 гривен.
Кто имеет право на доплату по возрасту
На доплату по возрасту имеют право пенсионеры старше 70 лет, получающие ежемесячную общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен. Имеется в виду пенсия с учетом всех доплат.
Предоставляется такая надбавка автоматически. То есть, обращаться для ее получения в ПФУ не нужно.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– отмечают специалисты ПФУ.
Заметьте! Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии.