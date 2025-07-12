Яка зараз доплата за віком

Розмір доплати залежить від віку особи, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Пенсіонери віком від 70 до 74 років включно мають право на доплату у розмірі 300 гривень. З часом ця надбавка зростатиме так:

особи від 75 до 79 років включно можуть отримати доплату уже – 456 гривень;

громадяни старше 80 років – 570 гривень.

Хто має право на доплату за віком

На доплату за віком мають право пенсіонери старше 70 років, що отримують щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні. Мається на увазі пенсія з урахуванням усіх доплат.

Надається така надбавка автоматично. Тобто, звертатись для її отримання у ПФУ непотрібно.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– зауважують спеціалісти ПФУ.

Зауважте! Така доплата додається до основного розміру пенсії.