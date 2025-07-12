Какая сейчас доплата по возрасту

Размер доплаты зависит от возраста лица, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату в размере 300 гривен. Со временем эта надбавка будет расти так:

лица от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату уже – 456 гривен;

граждане старше 80 лет – 570 гривен.

Кто имеет право на доплату по возрасту

На доплату по возрасту имеют право пенсионеры старше 70 лет, получающие ежемесячную общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен. Имеется в виду пенсия с учетом всех доплат.

Предоставляется такая надбавка автоматически. То есть, обращаться для ее получения в ПФУ не нужно.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– отмечают специалисты ПФУ.

Заметьте! Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии.