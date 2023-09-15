Индексация пенсий в 2024 году: на сколько вырастут выплаты

В проекте госбюджета на следующий год предусмотрена новая индексация пенсий. Минимальная выплата вырастет примерно на 300 гривен.

Индексация пенсий в 2024 году

В марте 2024 года будет произведена очередная индексация пенсий. Выплаты увеличат следующим образом:

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в 2024 году – 2 361 гривна;

в 2025 году – до 2573 гривен;

в 2026 году – до 2774 гривен.

Также возрастет гарантированная выплата для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летнего возраста. Их размер будет таким:

2023 год – 2 680 гривен;

с января по июль 2024 года – 2 840 гривен;

с июля 2024 по январь 2025 года – 3 200 гривен;

2025 – 3 348 гривен;

2026 – 3 582 гривен.

Когда произойдет повышение пенсий

Во время военного положения правительство может не проводить индексацию пенсий, но в 2023 году она все же была осуществлена.

Индексация пенсий, как всегда запланированная на первое число марта 2024 года.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.

Однако о размерах надбавок, по ее мнению, говорить еще рано.

Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год,

– заметила она.

С 1 марта 2023 года была проведена индексация выплат для более чем 10 миллионов украинцев. В среднем их поступления выросли в диапазоне от 100 до 1500 гривен.