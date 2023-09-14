Новая индексация пенсий: Зеленский рассказал, когда украинцам повысят выплаты

В своем вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал, когда состоится новая индексация пенсий. Раньше 2024 надбавок ждать не стоит.

Новая индексация пенсий для украинцев

Новая индексация пенсий, как всегда, пройдет в марте 2024 года.

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Владимир Зеленский Президент Украины Конечно, будет существенная индексация пенсий — планируем на март, как это предусмотрено законом.

Также он подчеркнул, что акцент в госбюджете на следующий год будет делаться не только на обороне, но и стимулировании экономики. К примеру увеличится количество рабочих мест.

Когда произойдет повышение пенсий

С 1 марта 2023 года была проведена индексация выплат для более чем 10 миллионов украинцев. В среднем их поступления выросли в диапазоне от 100 до 1500 гривен.

Дарья Марчак тоже сообщила, что индексация пенсий состоится 1 марта 2024 года

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.

Она подчеркнула, что предусмотреть размер доплаты пока невозможно, однако в госбюджете предусмотрены такие выплаты.

Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.

– заметила она.

В ходе индексации пенсий в этом году минимальный размер выплат для неработающих лиц вырос с 2 100 гривен до 2 520 гривен.