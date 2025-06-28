Будет ли индексация зарплат в июле

В Украине в июле 2025 года ожидается индексация заработных плат работников. Действительно ли она состоится и на сколько могут вырасти доходы украинцев, читайте дальше.

Будет ли проводиться индексация зарплат в июле

В Украине индексация зарплат это одна из социальных гарантий государства. В соответствии с законодательством, работодатели обязаны проводить осовременивание доходов работников, а за невыполнение этих требований предусмотрены штрафы, сообщает 24 Канал.

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По данным Госслужбы статистики, индекс инфляции за май составил 101,3%. Соответственно, накопительный индекс за несколько месяцев составил 104,4%.

Это означает, что в июле 2025 года ожидается повышение зарплат на 4,4%:

максимальный размер индексации может составить 133 гривны;

в то же время работники, которые использовали декабрь 2024 года как базовый месяц, получат индексацию с коэффициентом 3,5% и максимальной суммой 105,9 гривны.