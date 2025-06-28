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28 июня, 13:09
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Будет ли индексация зарплат в июле

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В июле 2025 года в Украине ожидается индексация зарплат на 4,4% из-за накопительного индекса инфляции 104,4%.
  • Максимальный размер индексации составит 133 гривны, а для тех, кто использовал декабрь 2024 года как базовый месяц, индексация составит 3,5% с максимальной суммой 105,9 гривны.

В Украине в июле 2025 года ожидается индексация заработных плат работников. Действительно ли она состоится и на сколько могут вырасти доходы украинцев, читайте дальше.

Будет ли проводиться индексация зарплат в июле

В Украине индексация зарплат это одна из социальных гарантий государства. В соответствии с законодательством, работодатели обязаны проводить осовременивание доходов работников, а за невыполнение этих требований предусмотрены штрафы, сообщает 24 Канал.

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По данным Госслужбы статистики, индекс инфляции за май составил 101,3%. Соответственно, накопительный индекс за несколько месяцев составил 104,4%.

Это означает, что в июле 2025 года ожидается повышение зарплат на 4,4%:

  • максимальный размер индексации может составить 133 гривны;
  • в то же время работники, которые использовали декабрь 2024 года как базовый месяц, получат индексацию с коэффициентом 3,5% и максимальной суммой 105,9 гривны.

Когда происходит индексация заработной платы

Индексация происходит, если индекс потребительских цен, посчитан накопительным способом, превышает порог в 103%. Это регламентирует постановление Кабмина №1078 "О порядке проведения индексации денежных доходов населения".