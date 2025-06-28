Будет ли индексация зарплат в июле
- В июле 2025 года в Украине ожидается индексация зарплат на 4,4% из-за накопительного индекса инфляции 104,4%.
- Максимальный размер индексации составит 133 гривны, а для тех, кто использовал декабрь 2024 года как базовый месяц, индексация составит 3,5% с максимальной суммой 105,9 гривны.
В Украине в июле 2025 года ожидается индексация заработных плат работников. Действительно ли она состоится и на сколько могут вырасти доходы украинцев, читайте дальше.
Будет ли проводиться индексация зарплат в июле
В Украине индексация зарплат это одна из социальных гарантий государства. В соответствии с законодательством, работодатели обязаны проводить осовременивание доходов работников, а за невыполнение этих требований предусмотрены штрафы, сообщает 24 Канал.
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По данным Госслужбы статистики, индекс инфляции за май составил 101,3%. Соответственно, накопительный индекс за несколько месяцев составил 104,4%.
Это означает, что в июле 2025 года ожидается повышение зарплат на 4,4%:
- максимальный размер индексации может составить 133 гривны;
- в то же время работники, которые использовали декабрь 2024 года как базовый месяц, получат индексацию с коэффициентом 3,5% и максимальной суммой 105,9 гривны.
Когда происходит индексация заработной платы
Индексация происходит, если индекс потребительских цен, посчитан накопительным способом, превышает порог в 103%. Это регламентирует постановление Кабмина №1078 "О порядке проведения индексации денежных доходов населения".