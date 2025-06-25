Состоится ли индексация зарплат в 2025 году

Индексация это процедура, которая должна была бы "защитить" заработную плату от влияния инфляции. То есть, уберечь выплату от обесценивания.

Когда будет возможность провести индексацию зарплаты в 2025 году

Индексация зарплаты осуществляется в момент, когда индекс потребительских цен достиг определенного "порога", сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.

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Обратите внимание! Порядок осуществления индексации денежных доходов населения, в частности, заработной платы, утвержден постановлением Кабмина № 1078 от 17 июля 2003 года.

Право на начисление индексации возникает, когда индекс потребительских цен, исчисленный нарастающим итогом, превысит порог индексации, установленный в размере 103%,

– говорится в сообщении Гоструда.

Базовым месяцем (нулевым) для определения индекса считается – январь. Соответственно, вычисления этого показателя начиналось с февраля 2025 года.

В июне указанный индекс уже достиг 104,4%. То есть, определенный порог превышен.

Обратите внимание! Именно в июле 2025 года право на индексацию заработной платы работников вернется.