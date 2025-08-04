Компания Indian Oil Corp (IOC) – крупнейший нефтепереработчик Индии – приобрела 7 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре. Нефть была куплена из США, Канады и Ближнего Востока через тендер.

Что известно о приобретении Индией нефти?

Это крупное спотовое приобретение сырья от IOC произошло после открытия арбитражного окна для поставок американской нефти в Азию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Также это произошло на фоне приостановления закупок российской нефти индийскими государственными нефтепереработчиками из-за уменьшения скидок. В частности президент США Дональд Трамп предупредил страны, чтобы они не покупали нефть у Москвы, которая находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно данным источников, IOC приобрела:

4,5 миллиона баррелей американской нефти;

500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select (WCS);

2 миллиона баррелей нефти Das.

Важно! Источники, общавшиеся с Reuters, отметили, что эти закупки частично призваны заменить российскую нефть.

Индия – третий по объемам импортер нефти в мире, одновременно является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Как сообщалось ранее, индийские государственные нефтепереработчики – IOC, Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL) – на прошлой неделе не подавали запросы на закупку российской нефти.

В рамках тендера IOC, который завершился в пятницу, компании P66 и Equinor (EQNR.OL) будут поставлять по 1 миллиону баррелей американской нефти сорта West Texas Intermediate Midland (WTI Midland), а Mercuria - 2 миллиона баррелей того же сорта.

Vitol будет поставлять 1 миллион баррелей WTI Midland и WCS. Trafigura поставит 2 миллиона баррелей нефти Das.

Цены по этим сделкам пока не обнародованы,

– уточнили в Reuters.

Обратите внимание! Закупки также совпадают с введением дополнительных санкций Европейского Союза против российской энергетической торговли.