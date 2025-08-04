Вместо российской: Индия начала покупать нефть у других стран
- Индийская компания Indian Oil Corp приобрела 7 миллионов баррелей нефти из США, Канады и Ближнего Востока через тендер.
- Эти закупки заменяют российскую нефть, поскольку индийские государственные нефтепереработчики приостановили ее покупку из-за уменьшения скидок и санкций.
Компания Indian Oil Corp (IOC) – крупнейший нефтепереработчик Индии – приобрела 7 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре. Нефть была куплена из США, Канады и Ближнего Востока через тендер.
Что известно о приобретении Индией нефти?
Это крупное спотовое приобретение сырья от IOC произошло после открытия арбитражного окна для поставок американской нефти в Азию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Также это произошло на фоне приостановления закупок российской нефти индийскими государственными нефтепереработчиками из-за уменьшения скидок. В частности президент США Дональд Трамп предупредил страны, чтобы они не покупали нефть у Москвы, которая находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Согласно данным источников, IOC приобрела:
- 4,5 миллиона баррелей американской нефти;
- 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select (WCS);
- 2 миллиона баррелей нефти Das.
Важно! Источники, общавшиеся с Reuters, отметили, что эти закупки частично призваны заменить российскую нефть.
Индия – третий по объемам импортер нефти в мире, одновременно является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Как сообщалось ранее, индийские государственные нефтепереработчики – IOC, Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL) – на прошлой неделе не подавали запросы на закупку российской нефти.
В рамках тендера IOC, который завершился в пятницу, компании P66 и Equinor (EQNR.OL) будут поставлять по 1 миллиону баррелей американской нефти сорта West Texas Intermediate Midland (WTI Midland), а Mercuria - 2 миллиона баррелей того же сорта.
Vitol будет поставлять 1 миллион баррелей WTI Midland и WCS. Trafigura поставит 2 миллиона баррелей нефти Das.
Цены по этим сделкам пока не обнародованы,
– уточнили в Reuters.
Обратите внимание! Закупки также совпадают с введением дополнительных санкций Европейского Союза против российской энергетической торговли.