Резкое повышение тарифов США из-за торговли с Россией стало неожиданным для индийских властей. Теперь правительство Индии пытается сдержать экономические потери от жесткой политики Дональда Трампа.

Как Индия пытается спасти экономику?

Последние заявления Трампа о том, что экономика Индии является "мертвой", тарифные барьеры "неприятными", и обвинения в равнодушии к страданиям украинцев, застали индийских чиновников врасплох, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Такая риторика американского президента в отношении Индии была беспрецедентной и похожей на "пощечину". Она значительно напрягла отношения между Вашингтоном и Нью-Дели и заставила правительство Нарендры Моди искать способы спасти экономику от убытков, которые принесут новые тарифы США.

Теперь Министерство торговли и промышленности Индии размышляет над помощью экспортерам, что пострадают больше всего, в частности в текстильной и ювелирной отрасли, а также в секторе драгоценностей.

Нью-Дели может ускорить программу поддержки экспортеров объемом 22,5 миллиарда рупий (256 миллионов долларов), которая предусмотрена в бюджете на февраль. Помощь хотят увеличить, чтобы индийский бизнес смог выдержать конкуренцию со странами, для которых США установили более низкие тарифы.

Между тем премьер-министр Нарендра Моди призвал индийцев больше покупать товаров местного производства, чтобы компенсировать потери от падения спроса в мире.

Стоит знать! Кроме того, Индия даже размышляет о том, чтобы ослабить строгие требования по экспорту молочных продуктов и смягчить доступ некоторой американской "молочки" на свой рынок, чтобы задобрить Вашингтон.

Почему США давят на Индию?

Во вторник президент США заявил, что в течение 24 часов собирается значительно повысить 25% тарифы на импорт товаров из Индии в США. Такое решение он объяснил высокими таможенными барьерами Индии и торговлей Нью-Дели с Москвой.

Индия подпитывает военную машину, и если они это будут делать – я буду недоволен,

– отметил Трамп.

США обвиняют Индию в том, что она является главным поставщиком нефти и военной техники в Россию. Тем самым страна поддерживает российскую экономику и оказывает помощь России в войне против Украины.

Важно! В Индии заявляют, что США атакуют ее безосновательно. Между тем импорт российской нефти в страну морским путем составляет около 1,7 миллиона баррелей в сутки. Только Китай получает больше нефти из России – примерно 2 миллиона баррелей морем и трубопроводом.