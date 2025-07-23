Новое соглашение Трампа: США будут торговать без пошлин, а Индонезии придется заплатить

США и Индонезия достигли заключения торгового соглашения. Оно предусматривает пошлины в 19% на индонезийский импорт.

Что Трамп рассказал о соглашении между США и Индонезией?

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Truth Social.

Смотрите также Паузы больше не будет: когда начнут действовать тарифы Трампа

Согласно словам Трампа, достигнуто соглашение, что Индонезия откроет рынок для американской промышленной, технологической, сельскохозяйственной продукции. В частности отныне отменены таможенные барьеры в 99%.

США теперь будут продавать американскую продукцию в Индонезию без пошлин, а она будет платить пошлины в 19% за доступ на рынок США – лучший в мире,

– написал лидер Соединенных Штатов.

Дональд Трамп добавил, что Индонезия также:

будет поставлять США важнейшие металлы;

заключит соглашения на десятки миллиардов долларов о закупке самолетов компании Boeing, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.

Важно! Трамп заявил, что речь идет о "колоссальной победе" для американских автопроизводителей, технологических компаний, промышленников, фермеров и рабочих.