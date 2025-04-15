Все буквально остановилось – как рушится индустрия бриллиантов из-за тарифов Трампа
- Бриллиантовая индустрия пострадала от тарифов Трампа, в частности 10% пошлины на импорт бриллиантов, что охладило рынок драгоценных камней.
- В частности процесс пересылки бриллиантов в США для сертификации усложнился, что может повлиять на глобальную цепочку поставок.
Торговцы бриллиантами предупреждают, что отрасль стоимостью 82 миллиарда долларов "остановилась". Причиной являются тарифы Дональда Трампа и глобальная торговая война.
Что происходит с индустрией бриллиантов
Дело в том, что поставки через торговый центр Антверпена сократились до примерно одной седьмой от обычного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Широкомасштабные тарифы Трампа включают 10% пошлину на импорт бриллиантов, а также предложенные переменные "репрессивные" сборы в зависимости от страны происхождения. Однако многие другие минералы, в частности золото и медь, исключены из этих мер.
Хотя Белый дом "приостановил" действие репрессивных тарифов на 90 дней, базовая пошлина в 10% уже вступила в силу и остается в силе. Такая неопределенность охладила рынок драгоценных камней, в частности индийскую индустрию огранки.
Обратите внимание! США – крупнейший потребитель бриллиантов в мире, на них приходится около половины мирового спроса. Но страна не имеет собственных бриллиантовых шахт и вынуждена импортировать все камни.
Бриллиантовая отрасль уже переживала тяжелые годы
Поставки бриллиантов из Антверпена, одного из самых активных центров торговли камнями наряду с Дубаем, "остановились" после объявления Трампом новых глобальных тарифов. Такое заявление сделала Карен Рентместерс, глава Антверпенского бриллиантового центра.
Согласно ее словам, что включение бриллиантов в перечень товаров, подпадающих под пошлины, "не имеет смысла", и сравнила потрясения в индустрии с теми, которые вызвала пандемия коронавируса. Она также добавила, что ежедневные поставки составляют лишь седьмую часть от нормального объема.
Это разрушает индустрию. Все буквально остановилось,
– сказала Карен Рентместерс.
Бриллиантовая отрасль уже пережила несколько тяжелых лет. Причиной стали пандемия и конкуренция со стороны синтетических камней.
Какой путь имеет бриллиант?
Важно! По состоянию на сейчас привычный процесс пересылки бриллиантов в США для сертификации оказался под угрозой.
Что сообщают в компаниях
Мировая торговая война, по прогнозам аналитиков, ударит по общему спросу на бриллианты, который только начал оправляться. В частности Индия, где обрабатывается более 90% мировых бриллиантов, может пострадать особенно сильно.
Anglo American, которая владеет De Beers, за последние два года снизила оценку стоимости бриллиантового гиганта на 4,5 миллиарда долларов из-за сложных рыночных условий. Компания готовится к первичному публичному размещению акций De Beers позже в этом году.
Signet Jewelers – крупнейший в мире ритейлер бриллиантовых украшений – также сталкивается с проблемами из-за тарифов. 4 апреля компания сообщила своим поставщикам, что не будет покрывать расходы на пошлины по уже оформленным заказам, и потребует от них оплатить эти сборы.
Заметьте! В письме, которое видел Financial Times, Signet также призвала поставщиков как можно скорее доставить имеющиеся заказы в США, "с акцентом на апрель и май".