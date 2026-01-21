Инфляция "бьет болезненно": какие сюрпризы принес 2026 год российской экономике
- В начале 2026 года в российской экономике наблюдается резкий рост инфляции.
- Цены на продукты питания, особенно на плодоовощную продукцию, повысились на 7,9%.
Начало 2026 года для российской экономики стало не простым. Уже сейчас можно заметить ускорение инфляции.
Что происходит с ценами в России?
Только за первые 12 дней января среднесуточный темп роста цен резко поднялся, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.
Цены поднялись на 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. И наибольшее изменение цен зафиксировано в сегменте продовольствия, прежде всего плодоовощной продукции.
Именно там "ценники выросли" в среднем на 7,9%. Например, огурцы подорожали более чем на 21%, а помидоры – на 13,6%. И это значительно превышает типичный зимний уровень и указывает на проблемы с предложением и логистикой.
Параллельно дорожали социально чувствительные товары на фоне повышения акцизов:
- детское питание;
- свинина;
- алкоголь.
Но изменения в ценах охватывают еще и непродовольственные товары первой необходимости. Так подорожали моющие средства, товары гигиены и лекарственные препараты, в частности противовирусные.
Кое-что и дешевеет. Речь идет о потребительской электронике. И это лишь подчеркивает дисбаланс в стране: инфляция концентрируется не в сегменте необязательных расходов, а в сфере базового потребления домохозяйств.
Дополнительное давление оказывает удорожание горючего – на 1,2–1,3%. Оно транслируется в рост логистических расходов и стоимости перевозок.
Это создает вторичный инфляционный эффект и постепенно повышает цены в других секторах экономики, углубляя общий инфляционный фон,
– объяснили в разведке.
Но "наиболее болезненным" и тяжелым для простого населения стал резкий рост тарифов на услуги. Например, проезд в метро подорожал на 10,7%, в трамвае – на 5,4%.
В то же время растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. А это усиливает нагрузку на бюджеты домохозяйств.
Важно! Вместе все тенденции указывают на углубление экономических проблем в России в этом году. Инфляция все больше перетекает в сферу базовых расходов – транспорт, ЖКХ, лекарства и продукты питания.
Напомним, что даже цены на лекарства не успевают за российской инфляцией. Об этом ранее сообщали в украинской разведке.
Только за пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в России выросла в два раза – с 207 до 416 рублей. А это сильно превышает суммарную инфляцию за этот период – 52,55%.
Обратите внимание! Отдельные препараты подорожали в 2,3 раза.
Что еще нужно знать об инфляции в России?
В России сокращаются экспортные доходы. Поэтому Кремль "отдает" фискальное бремя импорта и внутреннему рынку страны. Однако так только "раскручивается" иинфляция в Россииї.
Несмотря на это, Владимир Путин хочет остановить инфляцию в этом году. Он хочет "уменьшить" ее до 4 – 5%. Об этом свидетельствует прогноз Центробанка России.