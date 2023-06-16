Инфляция замедляется: какие перспективы открываются перед экономикой Украины в этом году
Несмотря на войну динамика украинской экономики положительная. В 2022 году инфляция в Украине составила 26%, сейчас – 15%. К концу 2023 года ожидают показатель инфляции 12%.
Такое мнение 24 Каналу озвучил инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, цены в Украине продолжают расти, но гораздо меньшими темпами.
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Показатели экономики лучше ожиданий
Сергей Фурса отметил, что экономика Украины за 1-й квартал 2023 года имеет лучшие показатели, чем прогнозировали аналитики. У бизнеса и потребителей оптимистичные настроения, что только помогает расти экономике.
Сейчас начинают прогнозировать, что в этом году мы сможем увидеть рост ВВП на уровне 5%. Конечно, у нас идет война. Война рождает полную неопределенность, поэтому точно могу сказать, что будет очень тяжело. Но сейчас динамика украинской экономики очень позитивная,
– убежден банкир.
Инфляция в Украине: последние новости
- В Нацбанке сообщили, что инфляция в Украине снизилась до 15,3%. Поэтому темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижаются быстрее, чем ожидалось. Достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось благодаря удержанию высокой учетной ставки и комплексу дополнительных мер НБУ относительно повышения привлекательности гривневых инструментов.
- НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, однако не так стремительно. На это влияет отлаженная логистика, снижение цен на мировых товарных рынках и последовательная монетарная политика.
- Как отметили в Нацбанке, подорожание продовольственных товаров в Украине существенно замедлилось из-за снижения темпов роста затрат на сырье и топливо, восстановлением производственных и логистических цепей – в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.