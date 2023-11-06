Инфляция в России растет: экономические показатели оккупанта становятся все хуже

Министерство обороны Великобритании 6 ноября опубликовало отчет о состоянии российской экономики. Инфляция в стране в сентябре выросла более чем на 5% против августа.

В России выросла инфляция

Инфляция в России увеличилась до 6% в сентябре 2023 года против 5,3% в августе 2023 года. Это произошло из-за роста потребительских цен на продукты питания и топливо. Высшая инфляция, вероятно, увеличит расходы на финансирование России на войну в Украине.

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Центральный банк России (ЦБР) в ответ на инфляцию повысил базовую процентную ставку на 2 процентных пункта до 15%. Это самые высокие ставки с мая 2022 года. В Минобороны предположили, что ЦБР будет сохранять высокие процентные ставки до 2024 года, это скорее всего увеличит стоимость заимствований для российских потребителей и также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.

Из-за роста спроса, который частично произошел из-за значительного увеличения расходов на оборону, а также постоянного давления на рынке труда, состояние российской экономики может еще больше просесть. Это может обеспечить в 2024 году инфляцию в России выше целевого уровня в 4%,

– говорится в отчете.

Венгрия увеличит импорт российского газа

Длительная высокая инфляция, вероятно, снизит реальные государственные расходы, особенно в таких сферах, как социальное обеспечение. Это дополнительно иллюстрирует переориентацию российской экономики на разжигание войны больше всего.

Еще в конце октября во время поездки российского президента в Пекин, состоялась встреча Путиным и Виктором Орбаном. Было договорено, что Россия увеличит объемы поставок газа в Венгрию.

Для Москвы это выгодно, ведь она сможет компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе после начала полномасштабного вторжения в Украину.

И у нас есть договоренность, что в ближайшую зиму мы будем поставлять дополнительные объемы на постоянной основе… Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на рынок Китая. Причем, мы это делаем уже несколько лет. В этом году, я думаю, (дополнительный объем) будет 600 миллионов кубометров газа,

– сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

Напомним, что в 2023 году дополнительные поставки газа в Венгрию составили 1,3 млрд кубометров.