Украина стремится получить "миллиарды" долларов для оборонной промышленности: Зеленский рассказал план

На этой неделе президент Владимир Зеленский посетил страны Персидского залива, стремясь заключить соглашения о предоставлении проверенных украинских технологий противовоздушной обороны. Это в частности актуально для государств, которые подвергаются атакам иранских ракет и дронов.

Как Украина хочет получить инвестиции в оборонную промышленность?

Зеленский сообщил, что оборонные соглашения были подписаны с Саудовской Аравией и Катаром, о чем говорится в материале NBS NEWS, опубликованном поздно вечером субботы, 28 марта.

Отмечается, что Украина будет предоставлять технические знания в обмен на "миллиарды" долларов инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Они признают нашу экспертизу,

– сказал Владимир Зеленский.

Напомним! Иранские дешевые дроны типа шахед является одним из ключевых видов оружия для атак на соседние страны, Россия активно использует в своей четырехлетней полномасштабной войне против Украины.

В тексте отмечают, что война между США и Израилем против Ирана создала огромный спрос на американские противоракетные системы среди союзников США на Ближнем Востоке. В частности их запасы сокращаются после месяца ежедневных атак со стороны Ирана.

Зеленский выразил обеспокоенность, что этот конфликт может привести к перенаправлению американского оружия из Украины на Ближний Восток. Однако, согласно его словам, это пока не повлияло на запланированные поставки в Киев.

Кроме того, президент Украины договорился со странами Ближнего Востока о поставках дизеля. Об этом пишет ВВС Украина.

Украинский лидер рассказал, что ему удалось договориться о поставках дизеля в Украину минимум на год. Но он не назвал страну Персидского залива, с которой договорился о поставках.

Все наши компании, частный сектор или "Укрнафта" имеют долговременные контракты. То есть наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что нужны долговременные договоренности с энергетическими странами.

