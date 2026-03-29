Украина стремится получить "миллиарды" долларов для оборонной промышленности: Зеленский рассказал план
- Президент Владимир Зеленский посетил страны Персидского залива, заключив оборонные соглашения с Саудовской Аравией и Катаром, чтобы получить инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Украина договорилась о поставках дизеля со странами Ближнего Востока на минимум один год, но Зеленский не указал конкретную страну-поставщика.
На этой неделе президент Владимир Зеленский посетил страны Персидского залива, стремясь заключить соглашения о предоставлении проверенных украинских технологий противовоздушной обороны. Это в частности актуально для государств, которые подвергаются атакам иранских ракет и дронов.
Как Украина хочет получить инвестиции в оборонную промышленность?
Зеленский сообщил, что оборонные соглашения были подписаны с Саудовской Аравией и Катаром, о чем говорится в материале NBS NEWS, опубликованном поздно вечером субботы, 28 марта.
Отмечается, что Украина будет предоставлять технические знания в обмен на "миллиарды" долларов инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Они признают нашу экспертизу,
– сказал Владимир Зеленский.
Напомним! Иранские дешевые дроны типа шахед является одним из ключевых видов оружия для атак на соседние страны, Россия активно использует в своей четырехлетней полномасштабной войне против Украины.
В тексте отмечают, что война между США и Израилем против Ирана создала огромный спрос на американские противоракетные системы среди союзников США на Ближнем Востоке. В частности их запасы сокращаются после месяца ежедневных атак со стороны Ирана.
Зеленский выразил обеспокоенность, что этот конфликт может привести к перенаправлению американского оружия из Украины на Ближний Восток. Однако, согласно его словам, это пока не повлияло на запланированные поставки в Киев.
Кроме того, президент Украины договорился со странами Ближнего Востока о поставках дизеля. Об этом пишет ВВС Украина.
Украинский лидер рассказал, что ему удалось договориться о поставках дизеля в Украину минимум на год. Но он не назвал страну Персидского залива, с которой договорился о поставках.
Все наши компании, частный сектор или "Укрнафта" имеют долговременные контракты. То есть наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться,
– объяснил Зеленский.
Заметьте! Он добавил, что нужны долговременные договоренности с энергетическими странами.
О чем еще говорил Зеленский?
- Украинский президент загадал и о России. Он считает, что снятие санкций с агрессора не будет способствовать завершению войны в Украине или в Иране. Владимир Зеленский напомнил, что бюджетный дефицит России рос, однако снятие санкций улучшит ситуацию для Москвы.
- Украинский лидер добавил, что россияне заработали на продаже нефти примерно 2 миллиарда долларов. И это только за две недели. Он не считает, что это спасет Москву, однако доходы могут расти – в зависимости от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке.