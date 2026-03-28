Катар выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Как украинцы помогают защищать небо Катара?
Украинские эксперты по безопасности работают в Катаре, где делятся опытом противодействия воздушным угрозам, в частности баллистическим ракетам и дронам. Во время визита украинской делегации была проведена оценка ситуации с безопасностью и наработаны конкретные решения для усиления защиты воздушного пространства страны.
Представители украинской стороны уже осуществили комплексный анализ возможностей Катара по противодействию воздушным атакам и предложили ряд практических решений. Во время встречи с Тамим бин Хамад Аль Тани украинская делегация получила высокую оценку своей работы и благодарность за предоставленные консультации.
Особое внимание стороны уделили угрозам, которые сегодня являются ключевыми для региона. Речь идет об атаках баллистическими ракетами и беспилотниками, что все чаще используются в современных конфликтах.
Украинская сторона отметила, что если против баллистических ракет эффективно работают системы противовоздушной обороны, то для борьбы с дронами Украина уже наработала альтернативные, значительно дешевле решения.
Удары баллистикой и дронами – это сейчас здесь, в регионе, самый большой вызов. И если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами мы в Украине наработали другие, значительно дешевле решения. Они уже доказали свою эффективность в противодействии различным типам дронов, и поэтому в нашем опыте так заинтересован Катар,
– сказал Зеленский.
Украина заявляет о готовности и в дальнейшем делиться собственной экспертизой в сфере безопасности с международными партнерами. В Катаре, со своей стороны, выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с украинскими специалистами в различных направлениях.
Отдельно во время переговоров стороны обсудили необходимость стабилизации ситуации в регионе. Украина поддерживает подход, при котором страны взаимодействуют для усиления безопасности и противодействия угрозам, в частности ударам со стороны Ирана.
Зеленский отметил, что международное сотрудничество в сфере обороны позволяет не только укреплять безопасность отдельных государств, но и повышать уровень стабильности в мире в целом.
