Катар висловив зацікавленість у довгостроковій співпраці з Україною. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Дивіться також Ця зброя має дві ціни, – Зеленський відповів на претензії виробників дронів

Як українці допомагають захищати небо Катару?

Українські експерти з безпеки працюють у Катарі, де діляться досвідом протидії повітряним загрозам, зокрема балістичним ракетам і дронам. Під час візиту української делегації було проведено оцінку безпекової ситуації та напрацьовано конкретні рішення для посилення захисту повітряного простору країни.

Представники української сторони вже здійснили комплексний аналіз можливостей Катару щодо протидії повітряним атакам та запропонували низку практичних рішень. Під час зустрічі з Тамім бін Хамад Аль Тані українська делегація отримала високу оцінку своєї роботи та подяку за надані консультації.

Особливу увагу сторони приділили загрозам, які сьогодні є ключовими для регіону. Йдеться про атаки балістичними ракетами та безпілотниками, що дедалі частіше використовуються у сучасних конфліктах.

Українська сторона наголосила, що якщо проти балістичних ракет ефективно працюють системи протиповітряної оборони, то для боротьби з дронами Україна вже напрацювала альтернативні, значно дешевші рішення.

Удари балістикою та дронами – це зараз тут, у регіоні, найбільший виклик. І якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами ми в Україні напрацювали інші, значно дешевші рішення. Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар,

– сказав Зеленський.

Україна заявляє про готовність і надалі ділитися власною експертизою у сфері безпеки з міжнародними партнерами. У Катарі, зі свого боку, висловили зацікавленість у довгостроковій співпраці з українськими фахівцями у різних напрямах.

Окремо під час переговорів сторони обговорили необхідність стабілізації ситуації в регіоні. Україна підтримує підхід, за якого країни взаємодіють для посилення безпеки та протидії загрозам, зокрема ударам з боку Ірану.

Зеленський наголосив, що міжнародна співпраця у сфері оборони дозволяє не лише зміцнювати безпеку окремих держав, а й підвищувати рівень стабільності у світі загалом.

Яку помсту Іран може готувати Україні?