Переговоры невозможны: чешская компания подаст иск на российский "Газпром"
Источник:Укринформ
Чешская энергетическая компания ČEZ подает иск на "Газпром". Компания требует компенсации за перебои в поставках газа в текущем году.
Иск на "Газпром"
Генеральный директор компании ČEZ Даниэль Бенеш заявил, что переговоры с "Газпромом" пока не возможны. Единственный выход – международный арбитраж.
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В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт трудно говорить о чем-то, кроме компенсации ущерба,
– говорит Даниэль Бенеш.
Интересно, что в начале октября российский "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, которая раньше была приостановлена из-за регулятивных изменений в Австрии.
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Сколько ЕС потребляет российский газ
До полномасштабной войны России в Украину ЕС получал 40% своего импорта газа из России. На сегодняшний день этот показатель упал до 7,5%.
- Центрально-европейские страны-члены все еще получают относительно большие объемы российского газа.
- Кипр и Швеция вообще не используют или используют очень мало газа в своем энергетическом балансе.
- Франция, Италия, Испания и Польша являются одними из 15 государств-членов, настаивающих на той или иной форме ограничения цен на газ.
Газохранилища Европы сейчас заполнены на 92%, несмотря на то, что Россия снизила поставки газа.Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржа Bybit предоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.