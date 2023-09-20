Если все пойдет совсем плохо, – Утка рассказал об иске Украины в ВТО

Украина подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за блокирования импорта зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Тарас Качка рассказал, что план Б от которого мы хотели бы отказаться.

Как Украина хочет решить проблему импорта в Польшу

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка рассказал телемарафоне, что иск Украины в ВТО это план Б, передает 24 Канал.

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Тарас Утка Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины План А это договориться о нормальных механизмах контроля торговли, которые позволяют и четко гарантировать интересы польских фермеров, и четко давать возможности украинским фермерам торговать. Для Украины и Польши – это план А. Запреты, которые ввела Польша это план Б. Наш ответ через ВТО или антидискриминационное расследование, это тоже план Б, которого мы хотим избежать, почти любой ценой.

Он подчеркнул, что для нас важно понимание, но оно невозможно без изменений инструментов, которые использует Польша.

Для нас важно найти общий язык, но так же нам нужно четко сказать, что мы не согласны с тем инструментом, который использует Польша. Он ошибочен в первую очередь для польских фермеров, а также формально по отношению к Украине, потому что на весь мир звучит информация, что Польша запретила импорт товаров из Украины. Я думаю, есть множество более конструктивных решений, которые мы представили и договорились в Еврокомиссии.

– добавил он.

Политик рассказал, что Украина хотела бы как можно скорее отказаться от ВТО, ведь это не ее основное решение, но есть условие.

Откажемся мы от него, когда Польша поймет, что то, что предлагает Украина, является компромиссом – это общий контроль над оборотом этих четырех товаров. Я не думаю, что нам придется тратить много времени в ВТО, доказывая свою позицию, это план на случай, если все уйдет совсем плохо.

– объяснил Утка.

Польша не опасается последствий запрета импорта украинской агропродукции

Еще 15 сентября Еврокомиссия заявила, что не будет продолжать ограничения на импорт агропродукции из Украины. Однако в Варшаве, Будапеште и Братиславе решили ввести односторонние запреты.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что решение Еврокомиссии есть чисто политическим, потому что нет никаких аргументов для того, чтобы не продлить запрет.

Роберт Телус Министр сельского хозяйства Польши Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы подлинным солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров.

По его мнению, европейские правила идут не в ту сторону, поэтому Польша сделает хорошее дело не только своим фермерам.

Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку фермеров, но это просто смешно,

– добавил он.

Также он отметил, что страна не занимается решениями ВТО, потому что для этого нет никаких оснований.