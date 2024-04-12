Компромиссное предложение от США: как могут быть использованы российские активы

Стало известно о новом компромиссном предложении от США по замороженным российским активам. Оно такое же радикальное, как конфискация, но более агрессивное, чем нынешний план ЕС по выделению Украине доходов, полученных депозитарием Euroclear.

Что предлагают США

Соединенные Штаты предложили использовать прогнозируемые доходы от российских активов в качестве гарантии для привлечения финансовых ресурсов для Украины в форме облигаций или кредитов. Этот подход нашел поддержку также со стороны Великобритании.

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Мы находимся в точке, когда надо изучить все возможные способы максимизировать стоимость замороженных резервов в интересах Украины. Нельзя ждать вечно, мы это понимаем,

– сказал газете Далип Сингх, заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Более того, уже 17 апреля в Вашингтоне Министры финансов Большой семерки (G7) на весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка рассмотрят этот новый подход к использованию замороженных российских активов.

Украине пересчитают доходы от российских активов

В то же время Сингх сказал, что Евросоюз уже согласился перечислять Украине доходы, полученные от замороженных российских резервов: раз в полгода небольшими траншами.

Вместо того чтобы просто переводить годовую прибыль от резервов... в теории возможно перечислить прибыль за 10 лет или за 30 лет. Если сложить нынешнюю стоимость этих доходов, получается очень большое число,

– сказал Сингх.

По оценке одного из европейских чиновников, такие облигации позволили бы привлечь:

30-40 миллиардов евро, если брать за основу прибыли Euroclear за 10 лет;

50-60 миллиардов евро, если говорить о 15 - 20 годах.

Окончательная сумма зависит от того, какими будут процентные ставки в течение этого времени.